Inter-boss fortæller nyt om Eriksen

Ifølge engelske og italienske medier har det længe blot været et spørgsmål om tid, før Christian Eriksens skifte til Inter bliver en realitet.

Det står klart, at Eriksen og Inter skulle have fået de personlige detaljer i spillerens kontrakt på plads, men at de to klubber stadig mangler at nå til enighed om en overgangspris.

Inter-præsident Giuseppe Marotta svarede lørdag på spørgsmål om Inters transferageren i januar-vinduet - her blev han blandt andet spurgt ind til spekulationerne om, at han havde mødtes med Eriksens agent i Milano.

- Eriksen er en Tottenham-spiller, men hans kontrakt udløber i juni, så det er fuldstændig legitimt at mødes med hans agent i den her periode, sagde Marotta ifølge Sky Sports Italia.

Christian Eriksen er længe rygtet til Inter. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Marotta afviser dog, at en handel er lige på vippen.

- Det ligger langt væk at kunne sige, at han kommer i januar eller juni, fordi der er en hel del konkurrence om ham, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske endnu, lyder det fra Inter-chefen.

Det blev derudover bekræftet i interviewet, at Inter arbejder på at bringe Olivier Giroud til klubben i indeværende transfervindue.

