Inter-boss i London tror på Eriksen-handel

Inters sportsdirektør, Piero Ausilio, der netop har været i London og besøge Tottenham, har tillid til, at italienerne har gjort sit arbejde i forhold til at hente Christian Eriksen til Milano

Et Christian Eriksen skift til Inter synes lige op over.

I hvert fald var Inters sportsdirektør, Piero Ausilio, onsdag i London for at tale med Tottenham om en handel her og nu.

Inter ser ud til allerede at have klaret forhandlingerne med Eriksens agent, Martin Schoots, der tidligere har været i Milano, så den danske landsholdsspiller kan for så vidt skifte, når kontrakten udløber til sommer.

Den bedste løsning for alle parter er dog, at Inter køber ham fri til et skift her og nu. Det har Tottenham efter sigende krævet 150 millioner for, mens Inter ville give det halve plus diverse bonusser.

Det bud skulle i løbet af onsdagen være hævet med 50 procent, så parterne kan være nået frem til en løsning.

I hvert fald var Ausilio optimistisk, da han onsdag aften hastede igennem lufthavnen for at nå flyet tilbage til Italien. Her talte han kort til Sky Sports, der også spurgte til handlen med Chelseas Olivier Giroud.

“Fiducia per #Giroud ed #Eriksen? Noi abbiamo fiducia in generale,nel lavoro fatto con allenatore e giocatori. Se potremo fare qualcosa di importante per migliorare la squadra lo faremo”:le parole del ds #Ausilio al rientro da Londra su @SkySport e @DiMarzio #calciomercato #Inter pic.twitter.com/g6Am6ouzrG — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) January 15, 2020

- Vi har tillid ikke bare til de to spillere, men også til det arbejde, vi gør med træneren og spillerne . Hvis vi kan gøre noget afgørende for at forbedre holdet, vil vi gøre det, siger sportsdirektør Piero Ausilio.

Angiveligt skulle Inter være villige til at sende den uruguayanske midtbanespiller Matias Vecino til Tottenham som en del af handlen. Desuden har Tottenham allerede sikret sig Gedson Fernandes på lån fra Benfica, så klubben har sikret sig mod Eriksens afgang.

