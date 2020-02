Inter-boss om bænket Eriksen: - Kan ikke ændre holdets skæbne

Det er indtil videre kun blevet til en enkelt gang i startopstillingen for Christian Eriksen.

Søndag tog han igen plads på bænken fra start og blev sendt på banen med 13 minutter igen, da Inter var bagud 1-2 ude mod Lazio i Serie A.

Fynboen havde en enkelt afslutning lige efter indskiftningen, men kunne hverken gøre fra eller til. Inter tabte dermed for første gang på udebane i denne sæsons Serie A.

Trods den sene indskiftning fyldte Eriksen meget efter kampen. I hvert fald hos den italienske presse, der både spurgte Inter-træner Antonio Conte og Ashley Young ind til danskeren.

Conte skulle forklare, hvornår han bruger Eriksen i en fri rolle lige bag de to angribere.

- Jeg tror på, at du i enhver situation skal finde balance mellem defensiven og offensiven. Vi kan ikke tro, at en spiller kan ændre holdets skæbne, især fordi vi er nået så langt uden Eriksen.

- Vi er nødt til at forblive rolige, give de nye spillere mulighed for at tilpasse sig, arbejde hårdt og ikke tænke på, at den ene eller anden spiller kan ændre alt, siger Antonio Conte ifølge Football Italia.

Inter-fans mangler endnu at se danskeren begynde en kamp lige bag de to angribere Romelu Lukaku og Lautaro Martínez. I Eriksens eneste starter mod Udinese var Martínez i karantæne.

Christian Eriksen var søndag med til at tabe sin første Serie A-kamp. Foto: Miguel Medina/Miguel Medina

Ashley Young, der også kom til i vinterens transfervindue, har stor tiltro til sin nye holdkammerat.

- Jeg har set ham masser af gange i Premier League, og han er en fantastisk spiller. Det er derfor, at klubben ville have ham. Vi har en fantastisk trup her, og alle er klar til at være en del af det, sagde Ashley Young efter kampen ifølge Football Italia.

Med nederlaget går Lazio forbi Inter. Milano-klubben ligge nu treer med tre point op til førende Juventus.

Næste kamp for Eriksen og co. er i Europa League mod Ludogorets.

Søndag i næste uge kan danskeren se frem til et topbrag ude mod Cristiano Ronaldo og Juventus i ligaen.

Hvis du vil vide alt om Eriksens kamp søndag minut for minut, så kan du læse med lige HER.

Svært for Eriksen: Få minutters nedtur

Sådan ser du Eriksen og Kjær i Milano

Legendernes råd til Christian

Her er din nye klub, Christian: Højreradikale fans og historisk stadion