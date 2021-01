Inter-bossen svarer Eriksen-agent

Inter-sportsdirektør Giuseppe Marrota forsikrer om, at Christian Eriksens agent Martin Schoots nok skal blive betalt.

Det fortæller han til DAZN før søndagens opgør mod AS Roma i Serie A.

Meldingen kommer i kølvandet af, at Eriksen-agenten har lagt sag an mod Inter, som du kan læse mere om her: Eriksens agent åbner sag mod Inter

Tidligere på ugen indberettede Schoots Milano-klubben til den italienske olympiske komité CONI, da han mener, at klubben mangler at betale ham for sit arbejde i forbindelse med Eriksens skifte fra Tottenham til Inter tilbage i januar sidste år.

Nu forklarer Marotta at pengene nok skal havne hos danskerens agent.

- Dette er helt normale standarder indenfor fodboldverdenen, men jeg kan forsikrer om, at klubben vil opfylde alle dens kontraktuelle forpligtelser, siger Marotta.

Ifølge flere medier står Inter til at skylde 53 millioner kroner til Schoots for Eriksen-handlen.

I skrivende stund spiller Inter på udebane mod AS Roma i Serie A, og Eriksen startede ikke overraskende på bænken.

