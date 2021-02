Inter-ejere i problemer: Kan ikke betale

Christian Eriksens italienske klub Inter er ejet af kinesiske Suning, som også ejer PPTV, som hidtil har haft rettighederne til at vise Serie A i Kina.

Men sådan er det ikke længere efter manglende betalinger.

Det skriver det italienske medie Calciomercato.

Her bliver der fortalt, at det aftalte beløb ikke har været betalt i flere måneder, og at den nuværende økonomiske krise som følge af coronapandemien tager mere og mere hårdt på Inter-ejerne.

Inter står også i øjeblikket i en situation, hvor de overvejer et salg af Milano-klubben, hvor den britiske fond BC Partners har været inde med et tilbud for at overtage aktierne i fodboldklubben.

Her skulle der være tale om 5,5 milliarder kroner, men det er i første omgang eftersigende blevet afvist.

I vinterens transfervindue blev det desuden fastslået, at man ikke havde penge til at hente forstærkninger til Inter, som kæmper med om mesterskabet i denne sæson.

Derfor kunne de heller ikke sælge Christian Eriksen videre, da man ikke ville kunne få en erstatning, lød forklaringen.

Eriksen sad desuden på bænken hele kampen fredag, da det blev til en 2-0-sejr over Fiorentina, som sender holdet op på førstepladsen i Serie A.

