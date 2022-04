Inter erobrer førstepladsen efter fuld gevinst mod Roma

Det dufter af endnu et italiensk mesterskab for Inter, som lørdag aften vandt 3-1 hjemme over AS Roma.

Med sejren er Inter nummer et i Serie A med 72 point efter 33 kampe. Det er et enkelt point mere end lokalrivalerne fra AC Milan.

Efter en lige start på kampen slog Inter til to gange i det sidste kvarter af første halvleg på Giuseppe Meazza.

Denzel Dumfries scorede til 1-0 efter en halv time for Inter, da den hollandske kantspiller blev sendt af sted af holdkammeraten Hakan Çalhanoglu.

Fem minutter før pausen tog Inters midtbanespiller Marcelo Brozovic et par gode træk og hamrede bolden op i det fjerneste hjørne.

Syv minutter efter pausen steg Inters angriber Lautaro Martínez til vejrs og pandede 3-0-målet i nettet efter et hjørnespark.

Ved alle tre mål var Romas opdækning en mangelvare.

Derefter gik der lidt stilstand i kampen, men romerne fik pyntet på slutresultat efter 85 minutter.

Romas midtbanekreatør Henrikh Mkhitaryan tog et løb ind i feltet og sparkede bolden i kassen og reducerede dermed til slutresultatet 1-3.

Roma er nummer fem i ligaen med 58 point efter 34 kampe. Det er fem point mindre end nummer fire, Juventus, der har spillet en kamp færre.

Tidligere lørdag vandt Atalanta med samme cifre ude over Venezia. Atalanta stillede op uden danske Joakim Mæhle, der for nylig blev opereret for blindtarmsbetændelse.

Atalanta er nummer otte med 54 point efter 33 kampe, og det er lige nu ikke nok til europæisk deltagelse i næste sæson.