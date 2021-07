Inter henter stortalent i FCK

Silas Andersen skifter til Inter.

Det 17-årige stortalent fra FC København har været i den italienske storklubs søgelys i et stykke tid, og knøsen, der rundede 17 i juni, har tidligere været til prøvetræning i Christian Eriksens klub.

De første bulletiner om et salg kom allerede for en uge siden, men nu skulle det ifølge italienske medier være sikkert og vist, at det danske midtbanetalent har underskrevet en treårig kontrakt med de italienske mestre.

Han bliver dog ikke indlemmet i førsteholdstruppen, men knyttet til Inters U18-mandskab ifølge Calciomercato.it, der fortæller, at danskeren med følge ankom til Milano tidligere i dag og blev videofilmet med et nerazzurri-halstørklæde kækt svunget om halsen.

Ifølge mediet blev danskeren i forbifarten spurgt, om kontrakten var opfyldelsen af en drøm, hvortil han svarede ’si’, og så skulle alt jo være godt.

Det ventes, at handelen bliver officiel i løbet af få timer.

Den unge FCK’er er udråbt som et af de helt store talenter i sin årgang og skal som nævnt fortsætte sin uddannelse på Inters akademi. Talentet har huseret på FCK’s U19-mandskab og har ikke optrådt for de voksne løver – og kommer altså heller ikke til det, inden han som mange før ham rykker til udlandet for at pudse fodboldfærdighederne af.

Silas Andersen har spillet 10 U16- og en enkelt U17-landskamp for Danmark. Økonomi og transfersum er ukendt. Her kan du læse om et andet dansk talent, der i dag har skrevet kontrakt med en italiensk klub.

UDEN FOR banen: Milliardæren Braithwaite er Barcelonas rigeste