Inter henter veteranen Dzeko

Det har foreløbigt været en hård sommer for fans af de italienske fodboldmestre, Inter.

Klubben har været tvunget til nedskæringer, og flere profiler har sagt farvel, men lørdag aften kan Inter omsider melde en forstærkning ud, som de fleste vil nikke genkendende til.

Christian Eriksens klub meddeler på sin hjemmeside, at klubben henter angriberen Edin Dzeko i Roma på en toårig kontrakt.

Angriberen fra Bosnien er efterhånden blevet 35 år, men han kan stadig score mål i ny og næ.

I sidste sæson blev det dog kun til syv af slagsen i Serie A for Roma for angriberen, der tidligere har spillet for blandt andet Wolfsburg og Manchester City.

Tilgangen kommer, to dage efter at Inter solgte den belgiske angriber Romelu Lukaku til Chelsea.

Tidligere har Inter også solgt Achraf Hakimi til Paris Saint-Germain, lige som cheftræner Antonio Conte hurtigt sagde farvel efter mesterskabet.

Han blev afløst på trænerposten af Simone Inzaghi.