Inter-kovending: Ingen vil betale Eriksen-løn

'Attituden er et problem'

Afgørende mål betyder noget i Italien, men præsidenten for Inters danske fanklub, Toke Sundgaard, tvivler på, at Christian Eriksens scoring mod Milan bliver det store vendepunkt for danskeren.

- Det kan måske betyde, at han får lidt mere selvtillid, så han kan få gang i den, men der er lange udsigter til en startplads, siger Sundgaard og peger på, at Nicolò Barella har været rigtig god i denne sæson, og at Marcelo Brozovic har en stor stjerne hos Conte:

- Dem slår han ikke af. Meget af spillet går gennem Brozovic, og Inter spiller bare ikke lige så godt, når han ikke er med.

- Jeg håber dog, at Eriksen kommer i gang, så Inter kan få lidt ud af investeringen.

Toke Sundgaard er præsident for den danske afdeling af Inters officielle fanklub. Foto: Privatfoto

Den danske interista tror, at Eriksens mål mod Milan kan få den betydning, at Conte giver ham en smule længere snor forstået på den måde, at han bliver sat ind tidligere og ikke til allersidst, hvor det nærmest er umuligt at gøre en forskel:

- Det har været at gøre lidt grin med ham. Nu kan det være, at han får lettere ved at blive skiftet ind, og på lørdag mod Benevento kunne han måske godt starte inde.

- Det er ikke det mest frygtindgydende hold, så måske tester Conte ham fra start. Det er dog ikke noget, jeg vil sætte mange penge på, og i de store kampe vil jeg blive meget overrasket, hvis Eriksen starter inde.

Den danske landsholdsstjerne har kun fået tyve minutter i de seneste otte Serie A-kampe og er under voldsomt pres.

Han får ikke mange chancer af Conte, og de, han har fået, har han ikke taget vare på.

- Eriksen har ikke været afgørende og passer nok ikke specielt godt til den måde, som Conte spiller på. Jeg tror, at hans attitude er et kæmpe problem.

- Man kan ikke rigtig se på ham, at han fighter for det. Det vil Conte se fra sine spillere. Brozovic laver fagter og råber. Du kan se masser af mimik i hans ansigt.

- Det samme med Vidal. Conte kan godt li’ de krigertyper, siger Toke Sundgaard fra Inter Club Danimarca.