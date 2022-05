Inter lægger pres på Milan med comebacksejr

Lokalrivalerne fra AC Milan sad formentlig hjemme i sofaen og gned sig i hænderne i første halvleg af Inters kamp mod Empoli fredag.

Her kom Inter nemlig bagud 0-2. Et nederlag ville give Milan rigtig gode kort på hånden i jagten på mesterskabet i Serie A, men i stedet er Zlatan Ibrahimovic og co. nu under pres.

Inter vendte nemlig kampen på hovedet og vandt 4-2. Det betyder, at de forsvarende mestre hvert fald i et par døgn ligger nummer et.

Inter har 78 point, men har spillet en kamp mere end Milan, der har 77. Sidstnævnte hold skal søndag møde Verona og kan altså med en sejr generobre topplaceringen med blot to kampe tilbage.

Empoli tog Inter på sengen i fredagens opgør. Hjemmeholdet kom sløvt ud af startblokken, og der stod 1-0 til Empoli allerede efter små fem minutter.

Fem minutter senere lå bolden igen i nettet i Inters mål, men scoringen blev kaldt tilbage efter et VAR-tjek. Men det blev altså 2-0, da Kristjan Asllani scorede efter en lille halv times spil.

Men så kom Inter i gang. Med et selvmål blev der reduceret til 1-2, og lige før pausen udlignede Lautaro Martínez.

Den argentinske profil var også manden bag 3-2-målet, som blev sendt ind cirka 20 minutter inde i anden halvleg. I tillægstiden lukkede Alexis Sánchez kampen med sit mål til 4-2.

Senere fredag møder Juventus på udebane Genoa. Juventus ligger nummer fire og kan efter Inters sejr over Empoli ikke nå førstepladsen. Til gengæld er Juventus sikker på at ende i top-4, der giver en plads i Champions League i næste sæson.