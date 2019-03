Inter slår Milan i målrigt derby

Både AC Milan og Inter kunne søndag skabe yderligere afstand til AS Roma i kampen om billetterne til Champions League i Serie A.

Her tog Milan imod rivalen Inter, da de to klubber bragede sammen i slaget om Milano.

Lokalopgøret blev en målfest, som Inter vandt 3-2, og dermed krøb Inter forbi netop Milan i stillingen og overtog tredjepladsen.

Inter har med sejren 53 point, mens Milan følger efter på fjerdepladsen med 51 point.

Roma og Lazio har henholdsvis 47 og 45 point på de næste pladser.

Inter var gæster i opgøret på sin egen hjemmebane og leverede lidt af en chokstart på opgøret.

Inter satte således gang i sagerne efter kun tre minutter.

Eksploderede i 2. halvleg

Lautaro Martinez modtog et indlæg og serverede bolden til Matías Vecino ved at heade bolden på plads lige foran Milans mål.

Her kunne Vecino som det nemmeste i verden banke bolden i mål til 1-0-føring og behørig jubel.

Føringen holdt til pausen, og så eksploderede kampen i en ren målfest i anden halvleg.

Først pandede Stefan de Vrij Inter foran 2-0 på et fremragende hovedstød i det 51. minut.

Seks minutter senere var det så Tiemoue Bakayokos tur til at levere en fantastisk hovedstødsscoring, da han headede Milan på 1-2 efter Hakan Calhanoglus oplæg.

I det 67. minut sørgede Lautaro Martinez for 3-1-føring til Inter, da han udnyttede et straffespark, men fire minutter senere stemplede Milan ind i opgøret igen.

Efter et indlæg fik Inter ikke sparket bolden væk, og via Inter-keeper Samir Handanovic endte bolden i spil igen, og Mateo Musacchio reducerede til 2-3 for hjemmeholdet.

