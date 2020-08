Inter-stjernen gik amok: Militærpolitiet måtte træde til

Personalet på hospitalet anede ikke, hvad de skulle gøre. Så de endte med at hidkalde militæret.

Foran dem stod en rasende og panislagen mand, der frygtede for sin vens liv.

Manden var fodboldstjernen Marcelo Brozovic. Inter-stjerne og VM-finalist med Kroatien i 2018.

Han var kommet halsende ind på skadestuen med sin ven, en 42-årig unavngiven person, der havde beskadiget sit ben, skriver flere italienske medier.

Mængden af blod var medvirkende til, at Brozovic’ tålmodighed kunne ligge på et lille sted.

Og da han samtidig følte, at andre patienter kom foran i køen, hidsede han sig op.

Især fordi personalet afviste og bad dem vente, til det blev deres tur.

Hvad Brozovic sagde og gjorde helt specifikt er ikke blevet genfortalt i nogen medier. Endnu. Men så slemt var det, at personalet følte sig truet og ringede efter politiet.

Brozovic og Kroatien nåede VM-finalen i 2018 - blandt andet efter at have slået Danmark ud i 1/8-finalen. Arkivfoto: Finn Frandsen

Det endte med at blive det italienske militærpoliti, Carabinieri, der ankom og fik dæmpet den ophidsede Brozovic, der tilmed fik sagt undskyld til de ansatte.

Det er ikke første gang, Christian Eriksens midtbanekollega i Inter, napper opmærksomheden i medierne for andet end sit spil.

For en måneds tid siden fik han frataget sit kørekort for spirituskørsel efter en festlig aften i Milano.

Han måtte i 2019 have fat i sin advokat, da den italienske fotograf og mediepersonlighed Fabrizio Corona på sin hjemmeside antydede, at Brozovic havde haft en affære med holdkammeraten Mauro Icardis scenevante hustru, Wanda Nara. Rygterne ville vide, at det var medvirkende til, at Icardi forlod italiensk fodbold til fordel for Paris Saint-Germain.

Det var en røverhistorie af de værre, hvilket fik Brozovic til at lægge sag an for æreskrænkelse ved byretten i Milano i december sidste år.

Se også: Legendens nøgenbillede deler vandene

Se også: OL-deltager død - 20 år gammel

Se også: Kæmpe succes for kasserede danskere