Inter stopper ti års sejrstørke

Det er tæt i toppen af Serie A, men søndag mistede Juventus et skridt i jagten på mesterskabet.

Her tabte holdet nemlig 0-1 til Inter på et straffesparksmål af Hakan Çalhanoglu scoret langt inde i første halvlegs tillægstid efter omspark.

Man skal tilbage til november 2012 for at finde Inters seneste sejr over Juventus i Torino.

Resultatet betyder, at Juventus på fjerdepladsen nu har fire point op til Inter på tredjepladsen og syv point op til AC Milan og Napoli på første- og andenpladsen.

Milan kan mandag trække fra i toppen med en sejr over Bologna, men Inter har en kamp i hånden i forhold til de øvrige guldrivaler.

Kampens ene scoring kom efter stor dramatik i slutningen af første halvleg, som Juventus havde overtaget i, men som altså endte med en Inter-optur.

Efter et VAR-tjek fik Inter straffespark i tillægstiden. Hakan Çalhanoglu sparkede, og Wojciech Szczesny i Juventus-målet reddede i første omgang.

Bolden røg ud i feltet, og flere spillere væltede oveni hinanden. Bolden endte i Juventus-målet, men inden da var der dømt frispark til hjemmeholdet.

Efter episoden var blevet kigget igennem med VAR, fik Inter dog et forsøg mere fra 11-meterpletten.

Juventus' Matthijs de Ligt var løbet ind i feltet, inden Calhanoglu ramte bolden på det første straffespark.

Tyrkeren tog igen tilløb, og denne gang lykkedes han med at score. 1-0 ved pausen.

Juventus pressede på i anden halvleg, men Inter forsvarede sig godt. Gæsterne havde dog også marginalerne med sig, som da et skud fra Juventus' Denis Zakaria prellede af på stolpen.

Hjemmeholdet kastede alt frem i slutfasen, men fik intet ud af bestræbelserne.