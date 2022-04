Inter tager teten i italiensk guldjagt

I sidste weekend sørgede Inter for, at klubben har sin skæbne i egne hænder i jagten på mesterskabet i Serie A. Fredag tog Milano-klubben så teten i guldkampen.

Med en sejr over Spezia på 3-1 hoppede Inter nemlig op på førstepladsen for første gang i lang tid. Inter har nu 69 point for 32 kampe. Det er ét point mere, end lokalrivalen AC Milan har på andenpladsen.

Senere fredag aften kan Milan generobre topplaceringen mod Genoa, men milaneserne vil så komme op på at have spillet 33 kampe, altså én mere end Inter, som er forsvarende mester.

Napoli kæmper også med om guldet og jagter sit første mesterskab siden 1990. Holdet har 66 point for 32 kampe på tredjepladsen.

Efter et vedvarende pres fik Inter prikket hul på bylden efter en halv time ude mod Spezia.

Marcelo Brozovic sendte en høj bold ind i feltet. Holdkammeraten Danilo D'Ambrosio fik headet bolden ud af feltet igen, og Brozovic dukkede op og halvflugtede den i nettet til 1-0.

Spezia indledte anden halvleg med at minde Inter om, at det ikke blev en walkover, ved at bide lidt fra sig offensivt, men langsomt tog gæsterne teten igen.

Med 20 minutter igen blev det 2-0. Fra venstrekanten trak Ivan Perisic ind i banen og lavede et fladt indlæg. Lautaro Martínez prikkede til bolden, så den røg i nettet.

Det lugtede i første omgang mere af 3-0, men det blev altså i stedet 1-2, efter at Giulio Maggiore med en perle af en afslutning fik reduceret i 88. minut.

Den 24-årige italiener krøllede bolden helt op i hjørnet nær den ene stolpe, og så var spændingen ud af ingenting blevet genoprettet.

Den blev dog punkteret igen, da Lautaro Martínez tre minutter inde i tillægstiden lukkede kampen med sit mål til 3-1.

