Inter-træner med stor Eriksen-beslutning

Selv om det er imod Contes principper, så er Inter-træneren tvunget til at bruge danskeren fra første minut i søndagens aften opgør i Udine

Når Inter søndag aften gæster Stadio Friuli i Udine, så bliver det ifølge de største italienske medier med Christan Eriksen i startopstillingen.

Således peger både La Gazetta dello Sport og Corriere dello Sport på, at træner Antonio Conte må fravige sine principper.

- Jeg har aldrig gjort noget som dette, for nye indkøb skal lære både vores mekanismer og vores måde at spille fodbold på, sagde Inter-træneren efter, at han smed Christian Eriksen på banen onsdag aften i pokalkampen mod Fiorentina.

Med Christian Eriksen som bænkevarmer på hjemmebanen San Siro var Milano-klubben i knæ, da gæsterne efter en time udlignede foran de måbende Inter-tifosi.

Danskeren havde kun deltaget i et træningspas tirsdag efter, at der var skrevet signaturer på kontrakten, der løber til sommeren 2024.

Den tidligere Tottenham-spiller var ikke direkte involveret i målet minuttet efter, at han for første gang trådte ind på den ikoniske græsplæne i en Inter-trøje, men effekten af indskiftningen virkede.

Frem til søndagens kamp står Conte så i en kattepine. Han må fravige sine principper. Skadesituationen kalder nemlig på dansk i start 11'eren.

Godt nok er Brozovic tilbage, efter at han har forstuvet en ankel. Han trænede med både torsdag og fredag, og kroaten kan ifølge Corriere dello Sport skubbe danskeren på bænken, men avisen spekulerer i, at det vil være risikabelt at spille med Brozovic.

Der venter nemlig Inter et hårdt program i den næste måned, der tæller både lokalderbyet mod Milan - semifinaler i pokalturneringen - to Europa League-kampe mod Ludogorets og ikke mindst en måske afgørende derby di italia mod Juventus. Resultatet af det indbyrdes opgør mellem de to mesterskabsbejlere kan afgøre, hvem der løfter lo scudetto, når turneringen er færdigspillet midt i maj.

Derfor virker Christian Eriksen som den oplagte løsning på Contes kattepine. Danskeren kommer i form fra træningen og kampe i Tottenham. Han vil give Conte en dimension mere i angrebsspillet - og så er danskeren også den spiller, som skal ændre det faktum, at Inter ikke har scoret et frisparksmål siden 17. april 2018.

