Inter-træner storroser Eriksen efter ny triumf

Inter havde problemer med at få scoret i søndagens kamp mod Torino, men så kom danske Christian Eriksen på banen for Milano-klubben, og så endte det med en 2-1-sejr til Serie A-topholdet.

Indsatsen fra Eriksen er bestemt også noget, som assistenttræner Cristian Stellini har bemærket, og det er blevet til en del ros fra hans side i et interview med Sky Sport Italia, hvor også Alexis Sanchez blev fremhævet.

- Vi havde brug for en situation til at få åbnet målscoringen. Vi var heldige med at få straffesparket, og så gjorde vi det godt og scorede et mål mere, siger han og fortsætter:

- Sanchez og Eriksen ændrede kampen. Vi vidste det. Eriksen var klar, selvom han havde lidt fysiske problemer. Vi havde forberedt os hele ugen, og vi var klar over, at de kunne blive farlige, når de kom ind fra bænken, fortæller Stellini, der vikarierede for karantæneramte Antonio Conte.

Christian Eriksen og Lautaro Martinez efter kampen. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Inter-assistenten var dog ikke færdig med at rose Eriksen, og han glæder sig over, at danskeren har rykket sig meget på det seneste.

- Christian har ændret sig i sine præstationer. Han har altid arbejdet hårdt. I begyndelsen var det svært at vænne sig til en anden slags fodbold, men nu er han faldet på plads, fortæller træneren.

Inter har nu vundet otte Serie A-kampe i træk.

