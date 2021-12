Inter under lup for spillersalg

De italienske myndigheder er i gang med at undersøge, om alt er gået rigtigt til i fodboldklubben Inters bogføring af spillersalg i visse sæsoner.

Inter bekræfter på sin hjemmeside, at klubben har overdraget dokumenter for spillersalg i sæsonerne 2017/18 og 2018/19.

- Anmodningen kom fra anklageren i Milano for at verificere, at de økonomiske gevinster blev registreret korrekt i regnskaberne.

- Klubbens regnskaber er lavet i overensstemmelse med de mest skrappe krav for bogføring, skriver Inter.

Serie A-klubben understreger, at ingen personer bliver undersøgt, og at der ikke er nogen sigtelser i sagen. Inter henviser desuden til en pressemeddelelse fra anklageren om, at der er tale om indledende efterforskning.

De seneste måneder har myndighederne haft særlig interesse for transferaktiviteterne i italiensk fodbold.

Det er sket, i kølvandet af at Det Italienske Fodboldforbunds (FIGC) har åbnet sin egen undersøgelse af en række handler.

FIGC kigger især på Inters ligakonkurrent Juventus, der også er under Torinos anklagers lup. Ifølge AFP kigges der på, om klubben har kommunikeret ukorrekt til investorer og udstedt fakturaer for aktiviteter, der ikke har fundet sted.