Inters anden dansker: - Jeg håber Eriksen kender mig

22-årige Caroline Møller Hansen nyder stor succes i Inter efter at have afgjort Milano-derbyet

Hver en detalje omkring Christian Eriksens ophold i Inter er beskrevet glimrende i danske medier, men faktisk spiller endnu en dansker i klubben.

Og de seneste par uger har været de bedste for 22-årige Caroline Møller Hansen siden sommerens skifte fra Fortuna Hjørring til den italienske Serie A.

Forrige søndag blev hun således matchvinder i 2-1-sejren i den første pokalsemifinale mod rivalerne fra AC Milan.

- Der er mange Inter-fans, der har skrevet til mig på sociale medier, og de har været meget tilfredse, siger Møller til Ekstra Bladet.

- Jeg kan også mærke, at folk i klubben har været megaglade over den derby-sejr. Det var en stor kamp for os. Man kunne mærke det på stemningen i klubben, og særligt de piger, der er fra Milano, der gav den ekstra tak. siger Møller.

Caroline Møller Hansen lever eventyret i Milano og spiller for Inter ligesom Christian Eriksen. Foto: Privat

Og der var da også tale om en historisk præstation, for det var først i oktober 2018, at Inter fik et kvindehold og året efter rykkede man op til Milan i Serie A.

- Det var femte eller sjette Milano-derby, og Inter havde endnu ikke vundet før, så det var sjovt at have en afgørende rolle i den første sejr, siger Møller, der udover at score Inters andet mål også fik tilkendt straffe ved Inters første scoring.

Hun er blevet genkendt et par gange par gaden, men ellers kan hun gå i fred.

- Hvis folk hører jeg taler engelsk, så spørger de hvorfor, og så synes de, det er meget sjovt, at jeg spiller i Inter, griner Caroline Møller.

- Jeg går til italiensk, og det hjælper på det, men der er lang vej endnu. Jeg forstår alt på banen, men sidder der otte mennesker og taler i munden på hinanden i omklædningsrummet, så flyder det sammen.

Hør Caroline Møller tale en anelse italiensk



Caroline Møller på eventyr i Milano. Foto: Privat

Fodboldmæssigt er hun fint tilfreds med de første otte måneder, selvom hun gerne ville have spillet endnu mere.

- Nu har jeg fået blod på tanden, og lige nu er jeg i en god periode med mål, siger Møller, der udover rollen som pokalhelt er Inters næstmest scorende spiller i ligaen med tre mål i 16 kampe.

I Serie A ligger Inter blot nummer otte ud af 12 hold, og det er primært dumme pointtab mod bundholdene, der er skyld i den skuffende placering.

Men en plads i pokalfinalen kan redde sæsonen.

- Ja, så vil folk være rimelig tilfredse, for det havde ingen forestillet sig. Så det går vi 100 procent efter nu, siger Møller om returkampen 24. april.

Hun beskriver niveauet i Serie A som bedre end i den danske liga, fordi spillerne er hurtigere og individuelt bedre, men taktisk træning er der ikke så meget af som i Danmark. Og på den måde er det lidt omvendt af mændene, hvor italiensk fodbold netop er kendt for det taktiske.

Caroline Møller har flere gange været på rundens hold i Serie A



Caroline Møller i Inter-angrebet, hvor hun blandt andet spiller sammen med Regina Baresi, der er datter af Inter-legenden Giuseppe Baresi og niece til Milan-legenden Franco Baresi. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Mens Eriksen, Lukaku og de andre stjerner fra herreholdet træner lidt uden for byen, så træner Caroline Møller og kvinderne midt inde i byen, hvor også klubbens ungdomshold holder til, så hun har desværre ingen sjove oplevelser med de store mandlige stjerner.

- Jeg tror, at man I andre storklubber er bedre til at blande holdene lidt sammen, hvor vi er meget opdelt, så vi har ikke mødt nogen.

Så det er heller ikke sådan, at du spiser pizza med Christian Eriksen hver tirsdag?

- Haha, nej, men jeg tror godt, at han ved, der er en dansker i klubben, eller det håber jeg lidt, at han ved, siger Møller.

- I efteråret var de ikke helt tilfredse med ham, men efter hans mål i derbyet, så har folk været helt vilde med ham, og folk synes, at det er sjovt, at jeg er dansker som ham, siger Møller.

Mens Eriksen i Inter menes at tjene 56 millioner kroner om året og altså mere end en million om ugen, så er tallene anderledes for kvinderne.

- Nej, vi tjener ikke en million om ugen, men det er fodbold, jeg lever af. Jeg tjener fint, og det er mere end i Fortuna, siger Møller.

Når man spiller i Inter er der også opgaver for Hugo Boss



Kontrakten med Inter gælder til sommeren 2022, og planen er fortsat at blive begge år i Inter, men samme sommer går drømmen på EM med landsholdet.

- Jeg føler, at jeg udvikler mig, og Lars (landstræner Søndergaard) er også tilfreds med, hvad jeg leverer.

- Kan jeg fortsætte med at score, så regner jeg også med, at jeg står klar til EM i 2022.

Udover Caroline Møller spiller fire andre danskere i den italienske liga - Frederikke Thøgersen i Fiorentina, Matilde Lundorf og Sofie Junge i det suveræne førerhold Juventus, mens Caroline Rask spiller for rivalerne i AC Milan.

Sidstnævnte er modstanderen allerede igen søndag, når der igen er Milano-derby - denne gang i ligaen, hvor Milan er nummer to og kæmper med om mesterskabet.

