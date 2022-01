Inters stoppere leverer målene i smal sejr over Lazio

Inter har en stjerneparade af målfarlige angribere, men det var holdets forsvarsspillere, der lynede i søndagens 2-1-sejr hjemme over Lazio Serie A.

Stopperne Alessandro Bastoni og Milan Skriniar scorede målene for Inter, som strøg tilbage på førstepladsen.

Inter overtog duksepladsen fra AC Milan, som havde haft den til låns efter sejren over Venezia tidligere søndag.

Milan blev skubbet ned på andenpladsen med 48 point efter 21 kampe, mens Inter topper rækken med 49 point efter 20 kampe. Inter har nu vundet otte ligakampe i træk.

Efter en halv time slog Alessandro Bastoni til med et mål fra distancen efter et hjørnespark. Bastoni tæmmede bolden lige uden for feltet og sparkede den ind helt ude ved roden af stolpen.

Fem minutter senere udlignede Lazio til 1-1, da angriberen Ciro Immobile scorede mod et passivt Inter-forsvar efter et dommerkast.

Flere af Inters spillere troede, at Lazio ville aflevere bolden til hjemmeholdet, efter at dommeren havde kastet den på jorden.

Men det skal man ikke ifølge reglerne, og så blev Immobile sendt mod mål, og angriberen udnyttede en skidt aktion fra den fremstormende Inter-keeper Samir Handanovic.

Midtvejs i anden halvleg slog Inters defensiv til igen.

Denne gang var det den høje stopper Milan Skriniar, som headede 2-1-målet i nettet via undersiden af overliggeren. Opdækningen hos Lazio var særdeles mangelfuld i den situation.

Oplægget kom efter fortrinligt indlæg fra Bastoni, som dermed både leverede mål og assist.

Inter var tættere end Lazio på at score flere mål i kampen, men det endte med en kneben sejr på 2-1.