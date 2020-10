Irriteret over spørgsmål: - Jeg kan ikke lide det

Godt ti måneder inde i sit Inter-ophold ligner Christian Eriksen ikke en, der har fundet sig selv til rette endnu.

Danskeren er ofte henvist til bænken, og når Antonio Conte endelig giver ham chancen, er det sjældent, at han har grebet den. Lørdag startede han eksempelvis inde i 2-0-sejren over Genoa, men blev udskiftet efter en lille time.

Det gav efter kampen anledning til flere spørgsmål om danskerens situation, og her fik Conte påpeget, at han er træt af at snakke om midtbanekreatørens problemer.

- Jeg synes, I fokuserer for meget på problemet med Eriksen, som I har snakket om siden januar. Han er en del af truppen ligesom alle andre, og han spiller, hvis han fortjener det. Hvis han ikke fortjener det, gør han ikke, siger han til Sky Sport Italia og fortsætter:

- Man kan se Christians karakteristika, og jeg prøver at få det bedste ud af ham, men jeg kan ikke lide, at I vil have mig til at snakke dårligt om Eriksen frem for at rose andre.

Eksperten: Helt uhørt, han bør være din vigtigste spiller

Conte slår også fast, at han ingenlunde har mistet troen på Eriksen.

- Han er med os, det er ikke noget problem. Vi skal utvivlsomt finde den rigtige måde at bruge ham på. Nogle gange fungerer det, andre gange gør det ikke. Vi skal fortsætte med at arbejde med ham, så han kan øge intensiteten.

- Han forsøger, han giver alt, men vi kan ikke blive ved med at analysere og understrege, hvordan Inter spiller, når Eriksen enten er på eller af banen, og de ændringer, der sker, når han bliver udskiftet. Det er ikke fair.

Christian Eriksen har endnu ikke spillet fuld tid for Inter i denne sæson.