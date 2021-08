Irriteret Ronaldo står frem: Det er respektløst

Cristiano Ronaldo vil ikke tillade folk at misbruge hans navn i medierne.

Det skriver han i et opslag på sin Instagram-profil.

Opslaget kommer i kølvandet af en række transferrygter, der har floreret om Cristiano Ronaldo på det seneste.

Den portugisiske stjernespiller har kun et enkelt år tilbage af sin kontrakt med Juventus. Derfor har flere medier erfaret, at han er på vej væk fra den italienske storklub.

- Jeg bryder tavsheden nu, da jeg ikke kan have folk til at fortsætte med at misbruge mit navn. Jeg fastholder fokus på min karriere og arbejde og er ærgerrig og forberedt på de udfordringer, der venter, skriver Cristiano Ronaldo i Instagram-opslaget.

- Den useriøse måde, som min fremtid er beskrevet i medierne, er respektløs overfor alle klubber, der er involverede i disse rygter. Også mere respektløs end for mig selv som person og som spiller.

Ronaldo forlader banen i træningskampen mod Atalanta 14. august. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

En af de seneste rygter har drejet sig om et comeback til Real Madrid.

- Såvel som den seneste episode i Spanien (rygtet om Real Madrid, red.) har der været ofte været historier, der har sat mig i forbindelse med en række klubber i forskellige ligaer. Ingen har koncentreret sig om at finde frem til sandheden," forklarer Juventus-stjernen.

Tirsdag skrev den nye manager i Real Madrid, Carlo Ancelotti, på Twitter, at han aldrig har overvejet at hente Cristiano Ronaldo til klubben - .

Juventus og Cristiano Ronaldo tager hul på den nye sæson i Serie A på søndag, når de gæster danske Jens Stryger Larsen og resten af Udinese-mandskabet.