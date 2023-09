Isaksen: De er så vanvittigt gode til træning

Gustav Isaksen fortæller til TV 2 Sport, at han er imponeret over sine holdkammeraters evner på træningsbanen

22-årige Gustav Isaksen fik denne sommer sit ønskede udlandsskifte.

Den vævre kantspiller er endt i Lazio, hvor han trænes af Maurizio Sarri.

Den nu tidligere FCM-spiller har nu været i klubben i nogle uger, og han er imponeret over niveauet i sin nye klub.

Det fortæller han til TV 2 Sport.

- Jeg synes virkelig, det er fedt. Jeg føler virkelig, at jeg bare har prøvet at suge til mig her i starten. Jeg havde regnet med, at det ville blive svært at komme herned; at niveauet var højt, og at jeg virkelig skulle kæmpe for spilletid.

- Niveauet er bare meget højere, end jeg havde forventet. De er så vanvittigt gode til træning. Det går så stærkt, siger han,

Isaksen har indtil videre fået to indhop for Lazio, som har startet sæsonen med to nederlag.

Lørdag aften kan han igen komme i aktion, når Lazio møder Napoli og Jesper Lindstrøm på udebane.