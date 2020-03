Italiens sportsminister: Vi skulle have stoppet ligaen tidligere

Italien er det mest udsatte land i Europa for coronavirus, og derfor er det ikke underligt, at man har valgt at suspendere Serie A frem til 3. april. Det ærgrer dog sportsminister Vincenzo Spadafora, at man ikke gjorde det noget før.

Det fortæller han i et interview med Rai Uno.

- Fodbold har sin egen verden. Der var et tidspunkt, hvor Serie A ikke ville tage det ansvaar, som det skulle have taget. Vi gjorde det som regering for at beskytte interesser. Nu er der ikke længere kontroverser, fordi nogle af spillerne har fået sygdommen, siger han og fortsætter:

- Vi ville gerne have stoppet ligaen før, men bedre sent end aldrig, lyder det fra Vincenzo Spadafora.

Han peger desuden på, at der er mange klubber, som har doneret til hjælp, og det er noget, som regeringen er meget taknemmelige for.

- Sporten skal vise sig som et godt eksempel, fastslår Spadafora.

I Serie A er det spillere som Gabbiadini, Rugani og Ekdal, som er blevet ramt af coronavirussen.

