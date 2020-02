Italiensk avis med klar dom: Eriksen er større end Zlatan

Christian Eriksen pryder forsiden af både La Gazetta dello Sport og Corriere dello Sport - aviserne skriver, at Inter har vundet transfervinduet - og at Milano-klubben kan drible mesterskabet fra Juventus til Inter

Ikke siden 2009/10-sæsonen har Inter vundet det italienske mesterskab.

Året efter var det bysbørnene fra AC Milan - siden har Juventus hvert eneste år fejret mesterskabet. Otte gange i træk.

I dette forår skal Fiat-koncernens dominans brydes. Våbnet, der skal sætte dødsstødet ind er Christian Eriksen. Ankomsten af den danske midtbanespiller har for alvor givet Inter-fans våde drømme om, at scudettoen havner i Inter - at pokalen skal stå i hovedsædet i Porto Nouva-bydelen i Milano.

Den nye bydel symboliserer nye tider i Milano. Så sent som fredag har både Inter og Milano presset kommunen for at komme i gang med at bygge et nyt stadion. Klubberne har strakt sig langt. De er villige til at betale for brugsretten i 99 år.

Danskerens indtog i Inter har givet genlyd i det fodboldgale land - ikke a la da Ronaldo ankom til Juventus i sommeren 2018 - men der skrives om Eriksen-manien.

Christian Eriksen kan sætte Inter i scene, og han kan være afgørende for mesterskabet, siger de italienske sportsaviser Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

Da italienerne lørdag morgen gned søvnen ud af øjnene, og mændene traskede hen til den lokale bar for at få en espresso og læse sportsaviserne, så var det med Christian Eriksen på forsiden af både La Gazetto delle Sport og Corriere dello Sera.

Dommen var klar: Inter har vundet transfervinduet - og med danskeren som regisør på midtbanen, kan Milano-klubben hente mesterskabet.

Inden weekendens spillerunde fører Juventus med tre point - de to hold, Christian Eriksen og Ronaldo tørner sammen 1. marts i Derby d'Italia. Det mest mundrette navn til kampen - vinderen af den kamp kan være tæt på at skrive endnu en titel på meritlisten.

Forsiden af Corriere dello Sport lørdag.

Corriere dello Sport giver Inter topkarakteren otte for vinterens transfervindue.

'Det siges, at man ikke finder gode spillere i januar-markedet - men det er nok, fordi man mangler ideer eller ikke har midlerne. For Inter brugte markedet til at hente tre spillere, som kan sættes direkte ind på holdet, så Inter kan vinde mesterskabet... Christian Eriksen er Inters bedste indløb - han er det største indkøb af alle i dette vindue - også inkluderet Zlatan Ibrahimovic'.

La Gazetto dello Sport giver også topkarateren otte (højest af alle Serie A-klubber) for transfervinduet. Avisen skriver, at Eriksen ikke har samme karisma som Ronaldo, men at danskeren forstår at spille holdkammeraterne gode.

Forsiden af La Gazetto dello Sport lørdag.

