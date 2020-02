Italiensk dril efter kasse: Nyt øgenavn til Eriksen

Selvom Eriksen nu har scoret sit første mål for Inter-klubben, slipper han ikke for at høre lidt for sin danske facon og de svingende præstationer i opstartsfasen. Endnu

Christian Eriksen kom endelig på tavlen for sin nye arbejdsgiver, som han hjalp til en udesejr i Bulgarien med en fornem kasse i anden halvleg.

Det kom lige på rette tid og har ført til ros fra træner Antonio Conte og italienske medier. Sidstnævnte slipper han dog ikke for en smule spydigheder fra heller. Hans jordbundne og tilbageholdende fynske facon har italienerne i hvert fald allerede fået sig et godt billede af.

Gazzetta dello Sport har fundet på et nyt øgenavn til Christian. 'Anti-Cristiano' kalder de ham. Formentlig mener de med det, at han i sin udstråling og sit temperament er så langt fra Cristiano Ronaldo som muligt.

- Hele Inter-verdenen havde ikke ventet på noget andet. Det første mål i den sortblå trøje for anti-Cristiano sprængte hul på bylden af nervøsitet. Men først i anden halvleg viste han sit sande ansigt og et par strejf af kvalitetsstemplet.

- Hans liv er ikke en median, afrunder det italienske sportsmedie drillende i deres analyse, hvor danskeren også beskrives som banens bedste.

Danskere og de mindre bitre Tottenham-fans kan da også konstatere, at Middelfart-knægten ikke pludselig har skiftet personlighed at dømme efter italienernes beskrivelser af nogle af elementerne i hans spil. Man er i hvert fald ikke i tvivl om, at det er gode gamle Christian, de taler om.

- I de første 45 minutter forekommer han genert og næsten desorienteret midt på banen. Derefter påtager han sig rollen som den superspiller, han er, lød det blandt andet.

Holdkammeraterne samles om fynboen efter scoringen til 0-1. Foto: Nikolay Doychinov/Ritzau Scanpix

Conte tror på sin mand

Stemningen er i det hele taget god, selvom der ikke lægges skjul på, at Eriksen stadig har en del at bevise for milaneserne. Præstationen blev rost af Conte, som samtidig glæder sig til at se mere af samme skuffe.

- Eriksen? Det skal fungere. Jeg tror, han kan gøre det meget bedre, end han gjorde i dag. Han må finde den rytme og intensitet i spillet, der har kendetegnet ham i fortiden. Han er stadig ikke i den rigtige fysiske tilstand.

- Vi er rolige, vi har tålmodighed. Vi ved, at vi har fundet en kvalitetsspiller, der kan forbedre os. Det er ikke et problem, afsluttede han.

Lettelsen strålede da også ud af den danske mands ansigt, da bolden, han havde fået lagt af fra Romelu Lukaku, havnede i nettet bag Ludogerets-keeperen.

Kritik og tid på bænken har han ikke sluppet for i sin første måned, hvor det har været lige ved og næsten et par gange for Eriksen.

Samtidig med at han er blevet bebrejdet for nogle af de samme spillemæssige problemer, som han sluttede sin tid af med i Tottenham, har han også været uheldig med nogle af sine forsøg på at vende skuden. Han ramte blandt andet sammenføjningen på et frispark i Milano-derbyet og i andre opgør også har været tæt på at miste målmødommen.

Inter og Eriksen håber på at få endnu mere grund til at smile det her forår. Foto: RemotePhotoPress/Shutterstock

