Italiensk klub lurer på Superliga-duo

Serie A-klubben Bologna hentede forud for denne sæson Federico Santander i FC København, og angriberen har haft fin succes i støvlelandet og er aktuelt Bolognas topscorer med seks mål i ligaen.

Det kan friste italienerne til endnu en shoppetur i den danske hovedstad, og klubben overvejer også at slå et smut forbi Nordsjælland i samme ombæring.

Corriere dello Sport meddeler, at Bologna har et godt øje til både Robert Skov og FC Nordsjælland-kometen Andreas Skov Olsen. Duoen er henholdsvis nummer et og to på topscorerlisten i Superligaen med 23 og 19 mål, og det har givet genklang hele vejen til Italien.

Om Bologna skal være en realistisk destination for Robert Skov og Andreas Skov Olsen afhænger i høj grad af klubbens egen skæbne. Med ti runder tilbage er holdet under nedrykningsstregen i Serie A, og hvis Bologna ikke overlever, kan klubben spare flybilletten til Danmark. Hverken den ene eller den anden Skov vil formentlig være interesseret i at spille i Italiens næstbedste række.

Robert Skov har kontrakt med FC København frem til sommeren 2020, mens Andreas Skov Olsens aftale i FC Nordsjælland udløber i 2020.

