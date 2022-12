Italiensk legende alvorligt syg

Den tidligere Juventus- og Chelsea-angriber Gianluca Vialli kæmper en opslidende kamp mod kræft.

I sidste uge forlod den 58-årige italiener jobbet som holdkoordinator og delegationschef på det italienske landshold på grund af sygdommen, og nu er hans tilstand forværret.

Det skriver Daily Mail og Corriere Della Sera.

Vialli er indlagt på en klinik i London, hvor han tidligere har modtaget kemoterapi.

I 2017 blev han ramt af kræft i bugspytkirtlen, men blev erklæret rask året efter. I december 2021 kom sygdommen så tilbage, og det er altså det seneste tilfælde, der har fået ham til at trække sig fra sin rolle på landsholdet, han har været en del af siden 2019.

Italienerens mor, 87-årige Maria Teresa, og hans bror, Nico, hastede mandag til London fra Cremona for at besøge ham, fordi hans tilstand ikke tillader, at han kan vende hjem til jul.

Gianluca Vialli fejrer sejren i Pokalvindernes Turnering i 1998. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

I 1992 blev Gianluca Vialli verdens dyreste fodboldspiller, da Juventus købte ham i Sampdoria for 105 millioner kroner.

Han huskes også især for sine år i Chelsea, hvor han fortsatte som manager efter sin aktive karriere.

Gianluca Vialli spillede 58 landskampe for Italien, og han har blandt andet en bronzemedalje fra VM i 1986 hængende i trofæskabet.