Italiensk legende er død

Én af Italiens bedste angribere i nyere tid, Gianluca Vialli, er død.

Det skriver italienske Corriere della Sera.

Vialli fik i 2017 konstateret kræft i bugspytkirtlen, men blev erklæret rask året efter.

I december 2021 kom sygdommen så tilbage, og han måtte trække sig fra sin rolle på landsholdet, hvor han var assisterende træner under den mangeårige ven Roberto Mancini. De stod side om side, da Italien vandt EM sidste sommer.

Vialli var et brag af en angriber og nåede 59 landskampe for Italien, som han scorede 16 mål for.

Det var dog som spydspids for Sampdoria og Juventus, han slog sit navn fast.

Først op gennem 1980'erne i en periode, hvor Serie A ellers bugnede af offensive stjerner og siden i den stribede Juventus-dragt, hvor han i 1996 blev den foreløbig seneste anfører til at løfte Champions League-trofæet for 'Den Gamle Dame' efter sejren på straffespark over Ajax.

Vialli dannede i Sampdoria en legendarisk duo med Mancini, og de var stærkt medvirkende til, at Sampdoria overraskende rendte med Serie A-titlen i 1991 - i øvrigt i selskab med profiler som Attilio Lombardo, Gianluca Pagliuca, Toninho Cerezo og Srecko Katanec.

Han var professionel i hele 19 år fra gennembruddet i Cremonese til stoppet i Chelsea i 1999. Han nåede 673 kampe og scorede 259 mål.

Et højdepunkt var VM på hjemmebane i 1990, hvor Vialli var førstevalget blandt en imponerende samling angribere. Han måtte dog lide den tort at se reserven Salvatore Schillaci stryge forbi ham, blive hele turneringens topscorer - og henvise ham til bænken.

Feinschmeckere vil kunne huske hans aktioner for Italien mod Danmark. Først ved EM i '88 i Tyskland, hvor Italien vandt 2-0 (dog uden at Vialli kom på måltavlen) - og siden ved Scania 100 i Sverige tre år senere, hvor han scorede i den forlængede spilletid.

