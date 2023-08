Italiensk mafiaboss anholdt efter 11 år på flugt

Han nåede at være 11 år på flugt, men så vandt Napoli det italienske mesterskab.

Den 60-årige italienske mafiaboss Vincenzo La Porta er kendt i store dele af Italien, som en af landets farligste mennesker og menes at have tætte bånd med den berygtede mafia-gruppe Camorra.

Ifølge italienske myndigheder er han på listen over Italiens hundrede farligste personer på flugt, men nu er han blevet anholdt.

Det skriver BBC.

Anholdelsen blev foretaget fredag på den græske ø Korfu.

Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

Fodbold fældede ham

La Porta sidder nu i et græsk fængsel og venter på at blive udleveret til Italien.

Han er blevet dømt in absentia for blandt andet skatteundragelse og bedrageri og skal afsone 14 år og fire måneder bag tremmer.

I en udtalelse fortæller italiensk politi, at fodbolden fældede ham.

- Det, der forrådte ham, var hans passion for fodbold og Napoli-holdet.

La Porta blev nemlig spottet på overvågningsbilleder under mesterskabsfejringen i Napoli tidligere på sommeren.

Herefter lykkedes det politiet at spore ham til det græske ferieparadis, hvor han altså er blevet anholdt.

La Porta havde på daværende tidspunkt været på flugt fra myndighederne i mere end 11 år.

Hans advokat har ifølge AP udtalt, at han lever et helt nyt liv på Korfu og har nu en niårig søn og arbejder som kok for til daglig. Advokaten tilføjede, at han lider af en hjertesygdom, og hvis han bliver taget fra sin familie, vil det knække ham.