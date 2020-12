Italiensk medie: Schöne spøger på Sardinien

Der venter med al sandsynlighed et skifte for Lasse Schöne denne vinter, efter den danske midtbanespiller er blevet frosset ud i Genoa.

Tidligere er det kommet frem, at begge parter arbejder på at finde en fornuftig løsning i januar. Og nu kan den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport fortælle, at Lasse Schöne skulle være et varmt navn i Cagliari.

Avisen fortæller dog samtidig, at klubbens sportsdirektør harMehdi Bourabia øverst på ønskelisten.

Den 29-årige marokkaner fra Sassuolo spiller samme position som Lasse Schöne.

34-årige Lasse Schöne har kontrakt med Genoa frem til sommeren 2021. Han har været i klubben siden 2019 og var fast mand i sin første sæson. I denne sæson har han ikke været registreret i Genoas trup til Serie A.