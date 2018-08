Italiensk storklubs fans forbyder kvinder på tribunen

Hvis du er kvinde og har tænkt dig at tage til Stadio Olimpico i Rom for at se lokale Lazio tørne ud på tætteste hold, kan du godt tro om igen. I hvert fald hvis du vil stå på det stemningsafsnit, hvor de mest passionerede fans holder til.

Der må du nemlig tage til takke med en placering på række 11 eller derover. Sådan lyder den kontante udmelding fra klubbens kontroversielle fanskare, Direttivo Diabolik Pluto.

I lørdagens 1-2-nederlag til Napoli uddelte grupperingen flyveblade, hvor de på det kraftigste opfordrede det stærke køn til at holde sig fra de forreste pladser på tribunen Curva Nord.

I flyvebladet beskrives det, hvordan tribunen anses som hellig, hvorefter den sammenlignes med en skyttegrav.

- I skyttegravene tillader vi ikke kvinder, hustruer eller kærester, så vi inviterer dem til at placere sig selv på række 11 og opefter, lyder 'opfordringen'.

I mediernes søgelys

Det er langt fra første gang, at klubbens 'ultras' kommer i vælten.

Tidligere på året kom det således frem, at klubben havde modtaget en bøde på 50.000 euro, da fans til en kamp havde medbragt et banner med teksten 'Roma-fans er jøder' flankeret af et billede af det hollandske holocaust-offer Anne Frank iført en Roma-trøje.

Klubben var da også hurtigt ude og tage afstand fra episoden med tildelinger af langvarige karantæner til de implicerede.

Om det i den seneste sag når dertil, vides endnu ikke. Interessant bliver det i hvert fald at holde øje med kvindelig tilstedeværelse på den forreste del af Curva Nord, når Lazio i næste hjemmekamp søndag 2. september tager imod oprykkerne fra Frosinone.

