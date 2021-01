Italienske klubber lurer på Nicolai

Når han var skadesfri i efteråret, var han førstevalg i Feyenoord, men nu kan Nicolai Jørgensen være på vej væk fra den hollandske klub.

Det italienske medie TUTTOmercatoWEB skriver nu, at der i hvert fald er interesse for den danske angriber med 39 landskampe på cv'et fra støvlelandet.

Det skal primært dreje sig om Fiorentina og Benevento, der er henholdsvis nummer 14 og nummer 10 i Serie A, som skal have et godt øje til Nicolai Jørgensen.

Ifølge mediet er en lejeaftale med købsoption en mulighed.

For nylig hentede Feyenoord også den argentinske angriber Lucas Pratto, som altså kan tage over fra Nicolai Jørgensen som startende angriber, og som potentielt kan gøre hollænderne mere villige til at afskibe danskeren.

I den indeværende sæson har den 29-årige dansker noteret sig for blot ét mål på 12 kampe, og i de seneste sæsoner har han døjet med adskillige skader.

Nicolai Jørgensen har kontrakt med Feyenoord fremt til sommeren 2022. Han har en fortid i AB, Bayer Leverkusen, Kaiserslautern og FC København.

