Italienske medier: Dansk talent tæt på Juventus

Det danske angribertalent Nikolai Baden Frederiksen har allerede fået sat sit navn på manges læber indenfor den danske andedam, og det ser også ud til, at de har fået øje på ham under sydligere himmelstrøg.



Nu ser det nemlig ud til, at den 18-årige FC Nordsjælland spiller kan blive holdkammerat med Cristiano Ronaldo for fremtiden.

Juventus lader til at have betalt op mod 15 millioner kroner for ham.



Det melder Sky Sport Italias journalist Gianluca Di Marzio på sin Twitter-profil sent torsdag aften.

La #Juventus ha chiuso per il classe 2000 Nikolai Baden Frederiksen ⬇https://t.co/G4H51WxTXk — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 16, 2018

Ligeledes mener Sport Italia at vide sig sikker på, at handlen går igennem.



Der bliver i den forbindelse peget på, at det er meget usandsynligt, at det bliver til spilletid i Serie A for Nikolai Baden Frederiksen.

Derimod ser det ud til, at han bliver en del af deres ungdomshold.



Spilleren skulle allerede nu være i Milano for at færdiggøre aftalen, som bliver kaldt en investering i fremtiden af de italienske medier.



Tidligere har en spiller som Jens Odgaard lavet et lignende skifte, da han tog fra Lyngby til Inter for godt et år siden.

Han er siden blev sendt videre til Sassuolo denne sommer.

Se også: Er du vimmer! Atlético sænker Real med dette drømmemål

Se også: Fantastisk billede: VM-profilen holder sig lækker som 69-årig

FIFA 19: Det her skal du vide om det nye Ultimate Team

Fodboldens største svindler: Han scorede damer i hundredvis - men spillede aldrig et minut