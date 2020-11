Der tegner sig et billede af, at Christian Eriksen ikke kan kæmpe sig tilbage på Inter-mandskabet, selv hvis han gjorde alt rigtigt.

Den berømte italienske transferjournalist Fabrizio Romano, der har godt fat i de store spillerhandler, fortæller i sin podcast, at han er meget sikker på, at Eriksen ryger videre i januar - altså blot et år efter han ankom til støvlelandet.

- Eriksen kommer til at forlade Inter i januar. Jeg er 90 procent sikker. Der er rygter om en byttehandel med Xhaka (Arsenal Granit Xhaka, red.), men lige nu er der ikke noget om det.

De engelske medier har i et par dage kørt frem med den historie om den tidligere Tottenham-dansker, men det seneste skvulp har været, at det store medie ESPN mener at vide, at The Gunners har fået tilbudt Eriksen til spotpris: Omkring 110 millioner kroner.

Umiddelbart er det cirka 40 millioner mindre, end hvad Inter købte ham for hos Spurs.

Eriksens holdkammerat Lukaku ville ellers gerne hjælpe sin danske makker med at falde bedre ind på holdet. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Legendernes råd til Christian

Terror-indskiftning

Hos den Milano-baserede sportsavis Gazzetta dello Sport er man også overbevist om, at der ikke er en fælles fremtid for Eriksen og Inter.

I Champions League-opgøret mod Real Madrid sendte Antonio Conte ham på banen til en umulig opgave, da der resterede fire minutter af opgøret, og der stod 0-2 på tavlen. Han blev endda byttet med superangriberen Romelu Lukaku, så det var åbenlyst, at træneren havde givet op i det opgør.

Det tolker avisen som et klart - og nu også offentligt - tegn fra Conte om, at Eriksen er færdig.

- Faktum er, at danskenes fremtid i Milano nu ser ud til at være beseglet, skriver de og nævner i artiklen også, at der ikke blev set med milde øjne på Eriksens kommentarer i landsholdslejren, hvor han blandt andet sagde til TV2, at det ikke var, hvad han havde drømt om, da han skiftede til Inter.

Christian Eriksens fremtid ser ikke ud til at ligge i Inter. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

- Hverken klubben eller Conte kunne lide det, lyder det fra avisen.

Der er dog en bombe under et eventuelt skifte væk fra Italien, som kan ende med en regning på omkring 15 mio. kroner - og nogen skal æde den - læs mere her:

Bombe under Eriksen-transfer

