Juve-stjerne skider på karantæne: Rejser hjem til kræftsyg mor

Over 6000 er det coronarelaterede dødstal nået op på i Italien, og de lokale myndigheder har netop skruet yderligere op for restriktioner, der skal inddæmme spredningen af den frygtede virus.

Derfor var der et løftet øjenbryn eller to, da juve-angriberen Gonzalo Higuain afslørede, at han lige nu befinder sig på helt andre breddegrader end de italienske.

Den tidligere Chelsea-spiller er rejst til sit hjemland Argentina for at være sammen med sin kræftsyge mor.

Tre af Higuains holdkammerater er ellers testet positive for corona. Det drejer sig om Paulo Dybala, Blaise Matuidi og Daniele Rugani.

Den 32-årige 'El Pipita' blev testet negativ, men blev naturligvis sat i 14 dages karantæne ligesom resten af de sort og hvide-stribede spillere, da inkubationstiden for coronavirus er lang.

Udrejse fra Italien er ligeledes strengt forbudt, og da mange lande har lukket grænserne, kræver det en stor portion vedholdenhed at forlade støvlelandet.

Og det må man sige, at Higuain er indehaver af. Plus et privatfly selvfølgelig.

Alle fly til Argentina er aflyst, derfor fløj Higuain sammen med sin familie først til Frankrig sent onsdag i sidste uge, derefter til Spanien, for så dernæst at flyve til et uspecificeret sydamerikansk land. Slutteligt måtte han køres ind i Argentina.

Det skriver flere italienske medier.

Hvem der helt præcist gav ham tilladelse til at bryde karantæne-reglen er stadigvæk uvist.

Ifølge Higuains egen advokat, Rinaldo Romanelli, havde han rådet ham til at følge retningslinjerne for karantæne.

Og det har faldet Higuains bror for brystet. For i et Facebook-opslag leverer han en stikpille møntet på advokaten.

'Min bror har rejst med tilladelse fra klubben og har papir på, at han ikke har corona'.

"Higuain flygtede ikke ud af Italien, okay? Den virkelige grund til hans rejse er, at han gerne vil være sammen med sin mor i denne forfærdelige tid'

"Please, lad vær med at bruge det magiske ord (corona, red.) i denne her sammenhæng og respekter venligst privatlivets fred, tak', skriver broren, Nicola Higuain.

Juventus-angriber Gonzalo Higuain ses her sammen med sin mor, Nancy, der er kræftsyg. Privatfoto

Se også: Fodboldikon smittet med coronavirus

Se også: Planlægger afpillet Tour de France

Se også: Endnu en liga lukker ned: Basketdamer aflyser sæsonen