Juventus bliver straffet hårdt

Den italienske storklub Juventus får i den grad problemer med at kvalificere sig til næste års udgave af Champions League.

Det står klart, efter at Italiens føderale appeldomstol har valgt at trække 15 point fra klubben på grund af en økonomisk skandalesag.

Det skriver det italienske medie La Gazzetta dello Sport.

Det er den såkaldte Plus Valenza-sag, der nu kommer til at koste Torino-klubben dyrt.

Klubben har i flere år været anklaget for at værdisætte og sælge spillere for mere kostelige beløb, end de egentlig var værd. Juventus har været involveret i 42 mistænksomme transfers.

Domstolen vurderer, at Juventus' transferfinte har reduceret økonomiske tab for klubben, hvilket er konkurrenceforvridende, og derfor bliver straffen for klubben, at de nu rykker fra en aktuel 3. plads ned til 11. pladsen i den italienske Serie A.

Flere ledende skikkelser i klubben, herunder klubbens tidligere præsident Andrea Agnelli, bliver ligeledes straffet og må ikke 'udføre aktiviteter' inden for FIGC (Det Italienske Fodboldforbund), fremgår det af dommen.

Tidligere fredag udmeldte FIGC, at man gik efter at straffe Juventus ved at fratrække ni point. Appeldomstolen har dog valgt at sanktionere yderligere.