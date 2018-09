Juventus-chef efter Ronaldo-udvisning: Han er meget krævende

Det blev til en kort fornøjelse, da Cristiano Ronaldo spillede sin første Champions League-kamp for Juventus.

Efter bare 30 minutter fik han rødt kort i opgøret mod Valencia, og søndag er portugiseren i trøjen igen, når de italienske mestre skal møde Frosinone.

Men for Juventus-træner Maximiliano Allegri er der ingen bekymringer for at have Ronaldo med igen. Det fortalte han ved pressemødet forud for opgøret.



- Han kommer til at spille fremragende, ligesom han gjorde i de første 30 minutter i Champions League-kampen, sagde cheftræneren.



I den forbindelse slog Allegri fast, at Ronaldo er en spiller, som ikke har brug for at bevise noget mere.



- Alle har store forventninger til ham, men har han virkelig noget, som han skal bevise mere? Jeg tror simpelthen bare, at han har brug for at spille og nyde det hele og score mål, som han altid gør. Han har allerede bevist alt i sin karriere, sagde han.



- Han er en meget krævende spiller. Særligt med sig selv, så jeg er sikker på, at han kommer til at spille en god kamp. Onsdagens episode er allerede i fortiden, slår Allegri fast.



Kampen mellem Frosinone og Juventus spilles søndag aften klokken 20.30, og den sendes direkte på Strive.