Juventus cruiser sig til storsejr

Juventus er stadig i spil til at vinde Coppa Italia for femte gang siden 2015 og for 14. gang i historien.

Sent onsdag vandt det italienske mesterhold fra de seneste ni sæsoner sin pokalkvartfinale med 4-0 på hjemmebane over Spal.

Dermed er Juventus klar til semifinalen mod rivalen Inter.

Træner Andrea Pirlo havde sparet en række profiler, blandt andre Cristiano Ronaldo, men dette til trods afgjorde Juventus hurtigt kampen.

Efter et kvarter blev Juventus tilkendt et straffespark efter VAR-gennemsyn, og spanieren Álvaro Morata udnyttede det til 1-0-føring.

Godt en halv time var spillet, da svenske Dejan Kulusevski fandt Gianluca Frabotta, der med et godt spark ved stolpen udplacerede Etrit Berisha i målet.

Efter pausen forsøgte Juventus at cruise sejren hjem så nemt som muligt, og den sidste snert af spænding blev fjernet med 12 minutter tilbage, da Kulusevski scorede til 3-0 efter en grim forsvarsfejl af Spal.

I tillægstiden lukkede indskiftede Federico Chiesa hjemmeholdets målfest ved at trille bolden nemt over stregen til 4-0.

Juventus' semifinale mod Inter spilles over to kampe 3. og 10. februar. Inter vandt sin kvartfinale tirsdag med 2-1 over Milan efter et sent sejrsmål af Christian Eriksen direkte på frispark.

Atalanta er klar til den anden semifinale efter onsdagens hjemmesejr på 3-2 over Lazio.

Joakim Mæhle startede inde for Atalanta og blev først skiftet ud kort før tid.

I semifinalen venter nu Napoli eller Spezia, der tørner sammen i den sidste kvartfinale torsdag.

Finalen spilles i Milano 19. maj.

