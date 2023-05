Juventus får hug på banen efter pointstraf

Juventus får mere end svært ved at sikre en plads i Champions League i næste sæson efter en sort, sort mandag aften.

Kort før udekampen mod Empoli fik storklubben fratrukket ti point i en sag om regnskabsteknisk finte, og ude på grønsværen blev det fulgt op af en omgang klø. Rækkens nummer 14 vandt med 4-1.

Francesco Caputo gjorde det til 1-0 på et straffespark i det 18. minut, og kort efter øgede Sebastiano Luperto til 2-0 på en ripost tæt under mål. I begyndelsen af anden halvleg blev det så 3-0 til Empoli, da Caputo løftede bolden i mål efter en forsvarsfejl.

I slutfasen reducerede Federico Chiesa for Juventus, før Roberto Piccoli gjorde det til slutresultatet 4-1.

Efter pointstraf og nederlag er Juventus på syvendepladsen og har fem point op til en plads i top-4, der får adgang til Champions League.

Juventus' store problem er, at der kun er to runder til at indhente efterslæbet på AC Milan. Derudover skal Juventus også passere Atalanta og Roma, der har to og et point mere end Juventus.

Tidligere mandag måtte AS Roma nøjes med 2-2 hjemme mod Salernitana. José Mourinhos mandskab er nu uden sejr i seks Serie A-kampe i træk. Roma ligger nummer seks i Serie A.