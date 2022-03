Juventus fortsætter mod toppen

Juventus var på et tidspunkt dømt ude af mesterskabskampen i Serie A, men nu kan Torino-klubben skimte de tre tophold i rækken.

Det er en realitet efter søndagens smalle sejr på 1-0 hjemme over Spezia, som var den 14. ligakamp i træk uden nederlag for Juventus.

Dermed er Juventus på fjerdepladsen oppe på 53 point efter 28 kampe. Det er fire point færre end AC Milan og Napoli, der mødes senere søndag, og fem point færre end Inter på førstepladsen.

De tre tophold er alle lige nu noteret for en kamp mindre end Juventus, som kæmpede hårdt for alle tre point søndag aften.

Det blev en grim sejr for Juventus, og Spezia havde faktisk flere muligheder for at skabe overraskelsen.

Juventus kom foran 1-0 på et mønsterangreb i midten af første halvleg.

Juventus-angriberen Dusan Vlahovic fik spillet bolden videre til midtbanespilleren Manuel Locatelli, der lagde den smart til rette for Alvaro Morata, som med en velplaceret inderside fladt fandt det lange hjørne.

Spezia havde også efter Moratas scoring flere chancer for at udligne, men chancerne blev brændt.

Juventus, som var i krise i starten af sæsonen, har stadig svært ved at lukke kampene mod selv de mindre hold.

Men det lykkedes mod Spezia, da Juventus-keeperen Wojciech Szczesny stod en god kamp i buret og tog sig af det, der kom polakkens vej.