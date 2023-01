Juventus fortsætter sublim stime

Juventus har vundet otte kampe i træk uden at lukke mål ind.

Det er faktum for Masimiliano Allegris tropper efter en 1-0-sejr over Udinese på hjemmebane efter en sen scoring af Danilo.

Med stimen har Juventus meldt sig ind i kampen om mesterskabet.

37 point for 17 kampe har Torino-holdet på andenpladsen. Napoli fører an med fire point mere og en kamp i baghånden. AC Milan er treer med 36 point inden sin kamp mod Roma søndag.

Subtopperen Udinese matchede Juventus ganske fint i første halvleg. Hjemmeholdet skabte godt nok de bedste muligheder, men spillemæssigt var udeholdet helt på omgangshøjde.

Angriberen Moise Kean og stopperen Daniele Rugani leverede de mest nærgående chancer, men Udinese-keeper Marco Silvestri var på toppen.

Juventus kom bedre ud til anden halvleg og havde anført af blandt andre den nykårede verdensmester Angel Di Maria fint momentum.

Men den gode periode blev ikke udnyttet, og Udinese fik efter at have lukket bedre af bagude også skabt spredte muligheder for at skabe overraskelsen.

Indskiftninger af Arek Milik og Federico Chiesa fik i første omgang ikke den ønskede effekt for Juventus, men efter 86 minutter slog storklubben alligevel til.

Chiesa fik tæmmet en fremlægning og lagde bolden ind foran mål, hvor den brasilianske forsvarsspiller Danilo dukkede op og forløste Juventus.

Det blev naturligvis fejret, blandt andet med billeder af den tidligere Juventus-stjerne Gianluca Vialli på storskærmen. Han gik tidligere på ugen bort efter en tid med behandling for kræft i bugspytkirtlen.