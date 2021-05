Juventus hyrer Massimiliano Allegri som ny cheftræner

To år efter han forlod Juventus, er Massimiliano Allegri tilbage som cheftræner i Italiens største klub

Massimiliano Allegri er tilbage som cheftræner i Juventus efter to års pause.

Det bekræfter klubben - få timer efter de fyrede Andrea Pirlo.

53-årige Allegri har adskillige gange været rygtet til store europæiske klubber siden sit exit fra Juventus i 2019, men nåede aldrig at tage et nyt job.

Han har dog en fortid i flere italienske klubber. Blandt andet i AC Milan, hvor han var fra 2010-2014 og vandt det italienske mesterskab i 2011.

Siden gentog han triumfen med Juventus fem sæsoner på stribe, inden han stoppede i 2019.

- Vi er klar til at genstarte med Allegri og bygge vores fremtid sammen med hans enorme professionalisme, hans moralske styrke med geniale idéer, der er i stand til at blande kortene både på og uden for banen, lyder det på klubbens hjemmeside.

- Med hans smil, der er en slags signatur, og hans måde at forstå fodbold og livet på med enkelthed, og hans lyst til at nyde hvert eneste smukke øjeblik, som det at være i Juventus kan og vil give, lyder det.

Det fremgår ikke, hvor lang kontrakt Allegri har fået, men italienske medier spekulerer i en kontrakt frem til 2025.

Juventus sluttede skuffende den forgangne Serie A-sæson på fjerdepladsen og vandt dermed ikke titlen for første gang siden 2011. Det fik fredag ledelsen til af fyre Andrea Pirlo, der overtog jobbet fra Maurizio Sarri. Han blev ligeledes fyret efter blot en enkelt sæson i klubben.