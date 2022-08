Juventus kommer fra land med sikker sejr i Serie A

2021/22-sæsonen blev ikke en mindeværdig en af slagsen for Juventus, men mandag gjorde den italienske storklub sit for at undgå en gentagelse.

Her spillede Juventus sin første kamp i Serie A på denne side af sommerpausen, og den endte med en sikker sejr på 3-0 over Sassuolo.

Dermed kom alle de hold, der sluttede i top-8 i den italienske liga i sidste sæson, ud af første runde med tre point.

Nyankomne Angel Di Maria åbnede målscoringen med et lettere spøjst mål. Inde i feltet helflugtede argentineren bolden ned i jorden, så den endte med at ryge i en bue over målmanden, der ellers stod ganske tæt på stregen.

Dusan Vlahovic sørgede derefter for god stemning i pausen, da han med et par minutter tilbage af første halvleg gjorde det til 2-0.

Den serbiske bomber var på pletten igen, da det blev 3-0 kort inde i anden halvleg, og så var kampen så godt som lukket.

Tidligere vandt Napoli en storsejr over Verona på 5-2. Fem forskellige spillere - herunder blandt andre den tidligere FC Nordsjælland-spiller Stanislav Lobotka - scorede Napolis mål.