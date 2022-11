Juventus kravler ud af krisen med sejr over Inter

Det lysner en smule for Juventus, der har sat en stime sammen på fire sejre i træk i den italienske Serie A.

Søndag aften sendte Juventus et stærkt signal med en 2-0-sejr i hjemme over Inter.

Det er en af den slags sejre, der er tiltrængt i Juventus, som har haltet langt efter de bedste hold i Italien i længere tid.

Juventus er også allerede slået ud af Champions League efter blot en enkelt sejr i seks kampe i gruppespillet. Nu venter i stedet kampe i Europa League næste år.

Målene for Juventus kom først i anden halvleg, og hjemmeholdet kunne på det tidspunkt godt have været bagud. Inter havde de største chancer i første halvleg, men udeholdet slog ikke til.

I stedet scorede den franske midtbanespiller Adrien Rabiot til 1-0 for Juventus efter et oplæg fra kantspilleren Filip Kostic efter 52 minutter.

Kort efter blev endnu et Juventus-mål annulleret, da Danilo blev vurderet til at have ramt bolden med hånden.

Inter levede videre i kampen, men udnyttede ikke de muligheder, der opstod.

Og så kunne Juventus slå til på et kontrastød, hvor Kostic igen blev assistmager, da han fandt midtbanespilleren Nicolo Fagiolo, som scorede for anden ligakamp i træk.

Der blev ikke scoret flere mål i kampen, så jublen kunne bryde ud på Torino-mandskabet, der nu kravler op som nummer fem i tabellen med 25 point efter 13 kampe.

Inter har et point færre på syvendepladsen og fik brudt en stime på fire sejr i træk i ligaen.

Tidligere søndag vandt Lazio knebent 1-0 over AS Roma i Rom-derbyet. Felipe Anderson scorede kampens enlige mål efter en halv time.

Med sejren er Lazio nummer tre i Serie A med 27 point. Napoli topper rækken med 35 point.

Roma klemmer sig ind mellem Juventus og Inter på en sjetteplads i den fortsat tætte topstrid.