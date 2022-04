Juventus-legende hasteindlagt: - Alvorlig men stabil tilstand

Den tidligere Juventus-målmand Stefano Tacconis tilstand er stabil, efter at han blev indlagt med en hjerneblødning

Mens lørdag var en skidt dag for Stefano Tacconi , så kom søndagen med lidt bedre nyheder.

Den tidligere Juventus-legende og italienske landsholdsmålmand er efter en hjerneblødning lørdag nemlig blevet behandlet og bragt i stabil tilstand på hospitalet i byen Alessandria tæt på Torino.

Det oplyser lederen af neurokirurgisk afdeling, Andrea Barbanera, der har stået for behandlingen af 64-årige Tacconi:

- Stefano Tacconi ankom til hospitalet i går, 23. april tidligt på eftermiddagen som følge af en hjerneblødning forårsaget af en bristet pulsåre.

- Hans tilstand blev betragtet som kritisk, og vi undersøgte ham øjeblikkeligt og behandlede ham natten over for at undgå endnu en blødning.

- Lige nu er hans tilstand fortsat alvorlig, men stabil. Og stabilitet er i denne forbindelse en god ting.

- De kommende dages undersøgelser vil give os et mere præcist billede af hans tilstand, oplyser overlægen.

Stefano Tacconi har spillet sammen med mange store stjerner i Juventus. Her er han sammen med Roberto Baggio. Foto: Juventus FC via Getty Images

Stefano Tacconi var en bærende del af Juventus' hold op gennem 1980'erne, hvor han var med til at vinde to mesterskaber og den berømte Europa Cup for mesterhold i 1985, der blev overskygget af tragedien inden finalen på Heysel Stadion, hvor 39 mistede livet.

Tacconi fik trods en en karriere på topplan i mere end ti år blot syv landskampe for Italien - han var blandt andet med til at vinde VM-bronze på hjemmebane i 1990.

Grunden er naturligvis, at han spillede samtidig med blandt andre Walter Zenga, der blev kåret til verdens bedste målmand i 1990.