Juventus leverer vildt comeback

Juventus var helt nede i sækken bagud med 1-3 ude mod AS Roma i søndagens Serie A-kamp.

Men tre mål fra det 70. til det 77. minut vendte kampen på hovedet og skaffede Juventus en heroisk og flot tilkæmpet sejr på 4-3.

Det var en fodboldkamp, der havde det hele og lidt til. Syv mål, et rødt kort, et brændt straffespark, VAR-drama og flere perlemål.

Roma kom foran 1-0 efter 11 minutter, da angriberen Tammy Abraham headede hjemmeholdet på 1-0 efter et hjørnespark, hvor Juventus-markeringen svigtede.

Syv minutter senere fandt Federico Chiesa sin angrebsmakker Paulo Dybala, som smukt krøllede bolden ind til 1-1. Efter 32 minutter udgik Chiesa med en skade.

Flere mål blev der ikke scoret før pausen, men opgøret eksploderede i anden halvleg. I første omgang med sublimt Roma-spil.

Tre minutter inde i anden halvleg scorede Henrikh Mkhitaryan til 2-1 for Roma.

Fem minutter senere øgede Roma-anfører Lorenzo Pellegrini til 3-1 på et fremragende frispark. Roma-legenden Francesco Totti nød det fra sin plads på lægterne.

Juventus sendte efter 64 minutter Álvaro Morata og Arthur på banen i stedet for svagt spillende Moise Keane og Rodrigo Bentancur, og det hjalp på udeholdets spil.

I det 70. minut drev Morata gæk med en Roma-spiller og serverede bolden for Manuel Locatelli, som headede 2-3-reduceringen i nettet.

Dejan Kulusevski, som var kommet ind i stedet for Chiesa, udlignede til 3-3 fire minutter senere. Målet var i første omgang annulleret for offside, men det blev lavet om efter et VAR-tjek, og så var der balance i regnskabet.

Efter 77 minutter blev Juventus-backen Mattia De Sciglio den store helt med en flad afslutning til 4-3. Comebacket var fuldendt.

Fire minutter senere blev Matthijs de Ligt sendt i bad med sit andet gule kort, da bolden ramte hollænderens arm i feltet efter et sidelæns saksespark fra Abraham.

Juventus-keeper Wojciech Szczesny reddede dog det svage straffespark fra Pellegrini, der heller ikke magtede at udnytte riposten.

Roma, der gav debut til Ainsley Maitland-Niles, måtte gå fra banen uden point, mens Juventus-spillerne jublede.

Juventus er nummer fem i rækken med 38 point efter 21 kampe, mens Roma er otter med seks point færre.

