Juventus nærmer sig toppen med sejr

Juventus er måske ikke på samme niveau som i mesterskabsstimen fra 2012 til 2020, men klubben med tilnavnet 'den gamle dame' bider fortsat fra sig.

Tirsdag aften hentede holdet fra Torino en sejr på 2-0 hjemme over Cagliari på mål af Moise Kean og Federico Bernardeschi.

Sejren var Juventus' fjerde i de seneste fem ligakampe, og holdet nærmer sig langsomt de sjove placeringer i Serie A.

Juventus, der er nummer fem, er nu på 34 point med fire point op til top-4, der giver adgang til Champions League i den kommende sæson.

Der er ni point op til Inter på førstepladsen.

En sejr over bundholdet Cagliari var dog påkrævet for Juventus, hvis holdet skulle gøre sig nogen forhåbninger om at gå ind i det nye år med topplaceringerne inden for rækkevidde.

Kean fik en bunke chancer i første halvleg, og mens en af dem endte på træværket, havde han held med et hovedstød fem minutter før pausen.

Her dirigerede han et hårdt indlæg fra holdkammeraten Federico Bernardeschi i nettet til 1-0.

Juventus-målmand Wojciech Szczesny havde ikke det store at se til den første time, men han var klar, da hans hjælp var påkrævet.

Midtvejs i anden halvleg fik João Pedro en stor hovedstødschance få meter fra mål, men Szczesny reagerede prompte og viftede bolden til hjørnespark.

Oplæggeren til 1-0-målet, Bernardeschi, fik selv lov til at lukke kampen med syv minutter igen.

Et velplaceret skud i den fjerne ende af målet punkterede den sidste spænding.

Tidligere tirsdag skulle Udinese uden Jens Stryger Larsen have mødt Salernitana, men mens hjemmeholdets spillere sad klar i omklædningsrummet, mødte gæsterne ikke op.

Salernitana havde fået forbud mod at rejse af de lokale sundhedsmyndigheder efter to coronatilfælde i truppen.

- Det er ikke op til os. Vi har betalt for et fly og brugt endnu mere på et chartret fly. Men hvis myndighederne afholder dig fra at tage afsted, hvad kan du så gøre? spørger Salernitanas sportsdirektør, Angelo Fabiani, retorisk ifølge Reuters.

Kampen blev officielt aflyst 45 minutter efter det planlagte starttidspunkt.

Genoa og Atalanta spillede 0-0. Landsholdsdanskeren Joakim Mæhle var ikke med i gæsternes trup.