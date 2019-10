Juventus og Ronaldo sænker danskerklub

For femte gang i træk kunne Juventus lørdag sætte tre point på kontoen efter en kamp i den bedste italienske fodboldrække.

Her blev Bologna slået med 2-1 på Allianz Stadium i Torino.

Det er fjerde gang i de sidste fem sejre, at Juventus vinder med de cifre.

Maurizio Sarris tropper har nu 22 point efter otte kampen og ligger på førstepladsen med fire point ned til Inter, der dog har spillet en kamp færre.

Andreas Skov Olsen startede på Bolognas udskiftningsbænk, men kom på banen med ti minutter tilbage af den ordinære spilletid.

Nederlaget er det tredje for Bologna i de seneste fem kampe. Sidste gang, holdet vandt, var 15. september.

Som ventet var Juventus i kontrol fra kampens start, og der var da også kun gået små 20 minutter, før hjemmeholdet var foran.

Cristiano Ronaldo, der inden kampen blev hædret, efter at han i starten af ugen scorede sit mål nummer 700 som professionel fodboldspiller i en landskamp for Portugal, leverede 1-0-målet.

Portugiserens mål nummer 701 var en realitet, efter at et hårdt, fladt skud fra højre side af feltet sneg sig ind tæt på stolpen.

Men Bologna svarede hurtigt tilbage, og syv minutter senere var der udlignet, da den 35-årige veteran Danilo elegant tæmmede bolden med brystet og halvflugtede den i mål til 1-1.

Juventus kom foran igen ti minutter inde i anden halvleg ved Miralem Pranjic, der med et velplaceret skud fra kanten af feltet på ny sendte hjemmeholdet på sejrskurs.

I slutningen af kampen sendte Bologna friske offensive kræfter på banen i jagten på udligningen. Andreas Skov Olsen blev skiftet ind, det samme gjorde den tidligere FC København-angriber Federico Santander.

Men lige lidt hjalp det. Det pointgivende mål udeblev, og så endte det med en ny Juventus-sejr.

Tidligere lørdag smed Atalanta en 3-0-føring over styr mod Lazio, der efter et imponerende comeback - hvor det sidste mål blev scoret på straffespark i kampens overtid - fik et point med sig, efter at kampen endte 3-3.

Landsholdsanfører Simon Kjær startede på bænken for Atalanta og blev skiftet ind, efter at Lazio havde reduceret 2-3, men kunne altså ikke stoppe Rom-klubbens tilbagetog.

På to mål af polske Arkadiusz Milik vandt Napoli 2-0 over Verona.

