Juventus ransaget: Dokumenter konfiskeret

Den italienske storklub Juventus risikerer en bøde eller sågar at blive fratrukket point i Serie A.

Det skriver flere medier, blandt andet Reuters og La Gazzetta dello Sport, efter at italiensk politi fredag konfiskerede en række dokumenter fra fodboldklubbens kontorer i Torino og Milano.

- Flere transfers af professionelle spillere og tjenester udført af agenter skal undersøges, siger anklageren Anna Maria Loreto ifølge Reuters.

Undersøgelsen har været undervejs i et stykke tid, og flere personer fra Juventus' ledelse bliver angiveligt kigget efter i sømmene for at give falsk information til investorer og for at fakturere flere spillerhandler forkert.

Det drejer sig om spillerhandler i perioden fra 2019 til 2021, skriver Reuters.

Klubbens præsident Andrea Agnelli, vicepræsident Pavel Nedved og tidligere direktør Fabio Paratici, der nu er i Tottenham, er ifølge AFP blandt en stribe chefer, der er under lup.

Den italienske avis skriver også, at en anden italiensk klub, Chievo, tidligere er blevet dømt skyldig i en lignende sag. Klubben blev i den forbindelse fratrukket tre point.

Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) åbnede for godt en måned siden en undersøgelse af adskillige spillerhandler i Italien - heraf en stor del involverende Juventus.

Undersøgelsen drejer sig blandt andet om forkert prissætning af spillere for at få balance i eller pynte på regnskabet.

Juventus er med 36 mesterskaber den mest mesterskabsvindende klub i Italien. Aktuelt ligger holdet dog blot nummer seks med 11 point op til førerholdene, Napoli og AC Milan.

