Juventus snupper førstepladsen

Juventus satte sig sent søndag på førstepladsen i Serie A, da mesterholdet ude besejrede Roma 2-1.

Den smalle sejr i Rom sendte Juventus på 48 point og to mere end Inter, der lørdag måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Atalanta.

Roma forblev med nederlaget på 35 point ligesom Atalanta på fjerdepladsen.

Juventus kom foran 1-0 allerede efter få minutter, da Paulo Dybala tog sig af et frispark. Bolden blev sendt ind i feltet, hvor forsvarsspilleren Merih Demiral var gået med frem, og han sendte bolden i mål.

Dybala var i fokus igen i det tiende minut, da han erobrede bolden i Romas forsvar, men efterfølgende blev nedlagt i feltet.

Der blev fløjtet for straffespark, og Cristiano Ronaldo kanonerede Juventus foran 2-0 med portugiserens ligamål nummer 14 i sæsonen.

Romas Nicolo Zaniolo måtte skadet lade sig uskiftet ti minutter før pausen, og ind kom i stedet Cengiz Ünder.

Roma øgede presset i anden halvleg og kom også til chancer, men med 25 minutter igen, var hjemmeholdet stadig bagud med to mål.

Kort efter begik Alex Sandro så straffespark, da han rørte bolden med hånden, og jublen var enorm i Rom, da Diego Perotti sikkert udnyttede muligheden og reducerede til 1-2.

Det resulterede i et pres fra hjemmeholdet, men med et kvarter igen var Ronaldo tæt på at øge føringen med et hovedstød, og en scoring af gæsternes indskiftede Gonzalo Higuain blev annulleret for offside.

Roma pressede på i slutfasen og havde muligheder, men det lykkedes ikke at score yderligere for hjemmeholdet.

Jens Stryger Larsen spillede hele kampen for Udinese, som hjemme slog Sassuolo 3-0.

Andreas Skov Olsen var med i de sidste 20 minutter for Bologna, som tabte 0-1 ude mod Torino.

I Genoa var der fuld spilletid til Peter Ankersen, mens Lasse Schöne fik 53 minutter på banen for klubben, der ude tabte 1-2 mod Verona.

Med resultatet er Genoa under nedrykningsstregen med et point op til Lecce, der ligger lige over.

